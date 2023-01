Drogenbeauftragter fordert strengere Regeln für Alkohol und Tabak

Nachrichtenarchiv - 26.01.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, fordert strengere Regeln für den Umgang mit Alkohol, Tabak und Glücksspiel. Kaum ein anderes europäisches Land habe einen so liberalen Umgang damit, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Er sprach sich für ein weitergehendes Werbeverbot etwa in sozialen Netzwerken, im Radio und im Fernsehen aus. Zudem solle die Altersgrenze für Alkohol auf 18 Jahre erhöht werden. Jeder Erwachsene trinke im Schnitt einen ganzen Eimer reinen Alkohols im Jahr, so der Drogenbeauftragte. Etwa 150.000 Menschen sterben nach seinen Angaben jährlich an den Folgen von Alkohol- und Tabakkonsum. Gleichzeitig verteidigte Blienert die Pläne der Ampel-Koalition zur Legalisierung von Cannabis. Das senke die Risiken für Jugendliche. Standardisiertes Cannabis aus dem Laden sei ihm lieber als verunreinigtes aus dem Stadtpark, sagte Blienert.

