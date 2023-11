Dröge verspricht Lösungen nach Haushaltsurteil zum Klimafonds

Berlin: Die Ampel-Koalition will zugesagte Klimaschutz-Programme trotz des Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts fortsetzen. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Dröge hat im Morgenmagazin von ARD und ZDF gesagt, dass man trotz der nun im Haushalt fehlenden 60 Milliarden Euro Lösungen finden werde. Unter anderem nannte sie den Abbau von Subventionen. Die von Bundesfinanzminister Lindner verfügte Ausgabensperre für den Klimafonds sei ein wichtiger Schritt, um kurzfristig das Urteil von Karlsruhe umzusetzen, so Dröge. Der CDU-Haushaltsexperte Braun zeigte sich erfreut über das Urteil. Es sei sehr klar und eindeutig und zeige, dass man die Schuldenbremse so nicht umgehen könne, sagte Braun im BR. Das höchste deutsche Gericht hatte der Ampel-Regierung gestern 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen gestrichen, die die Regierung zur Finanzierung von Klima- und Energieprojekten umgewidmet hatte.

