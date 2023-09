DRK-Präsidentin Hasselfeldt kritisiert Finanzierung des Katastrophenschutzes

Berlin: Im Bundestag steht am Vormittag die Beratung des Kanzleretats und damit der Höhepunkt der Haushaltswoche an. Zum Auftakt der vierstündigen Generaldebatte wird erwartet, dass sich Unions-Fraktionschef Merz und Kanzler Scholz ein Rededuell liefern. Im Vorfeld der Debatte wirft das Deutsche Rote Kreuz der Bundesregierung vor, beim Katastrophenschutz zu sparen. Präsidentin Hasselfeldt, sagte der "Augsburger Allgemeinen", im Entwurf für den Haushalt fehle das Geld für den Aufbau mobiler Katastrophenschutzzentren, obwohl die Folgen der Flut im Ahrtal noch nicht einmal beseitigt seien. So sei geplant gewesen, an zehn Standorten Material für Notfälle vorzuhalten - beispielsweise wetterfeste Zelte, mobile Arztpraxen und geländegängige Fahrzeuge. Vollständig finanziert sei bislang lediglich ein Modul, so die DRK-Präsidentin.

