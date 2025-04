DRK hilft Menschen in Myanmar nach Erdbeben

Berlin: Das Deutsche Rote Kreuz will die Bevölkerung in Myanmar nach dem schweren Erdbeben mit Hilfsgütern unterstützen. Wie eine DRK-Sprecherin mitteilte, startet heute der bundesweit erste Hilfstransport. 42 Tonnen Hilfsgüter sollen demnach auf Lkw in Schönefeld bei Berlin verladen und zum Flughafen im belgischen Lüttich gebracht werden. Von dort soll sich ein Flugzeug auf den Weg nach Yangon in Myanmar machen. Der Hilfstransport umfasst unter anderem Familienzelte, Werkzeugsets für den Wiederaufbau und Hygienepakete. Bei dem schweren Erdbeben Ende März waren in Myanmar nach Angaben der Militärregierung Tausende ums Leben gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2025 05:00 Uhr