Drive-Through-Stimmen in Texas für US-Wahl sollen zählen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern In der Nacht bewölkt. Gebietsweise regnet es bei 14 bis 8 Grad. Am Tag an den Alpen leichter Föhn, sonst mal wolkig, mal sonnig. Höchstwerte: 16 bis 21 Grad. Dienstag bei maximal 16 Grad zeitweise Regen. Auch am Mittwoch gelegentlich Regen, in Franken etwas Sonne bei höchstens 11 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.11.2020 20:00 Uhr