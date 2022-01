Drittes Tournee-Springen in Innsbruck wegen starken Windes abgesagt

Nachrichtenarchiv - 04.01.2022 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: Wegen starken Windes an der Bergiselschanze ist der dritte Wettkampf der Vierschanzentournee der Skispringer abgesagt worden. Das teilte die Jury am Nachmittag mit. Zuvor war der Start immer wieder verschoben worden. Die Innsbrucker Schanze ist für ihre Windanfälligkeit bekannt. Das Springen soll voraussichtlich morgen in Bischofshofen nachgeholt werden - dort findet auch der letzte Wettbewerb der Tournee statt. 

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.01.2022 15:15 Uhr