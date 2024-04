Drittes Todesopfer nach Brückeneinsturz in Baltimore geborgen

Baltimore: Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke im US-Bundesstaat Maryland vergangene Woche haben Taucher ein drittes Todesopfer geborgen. Das hat der Bürgermeister der Stadt mitgeteilt. Nach drei weiteren Vermissten wird weiter gesucht. Ein Containerschiff hatte einen Stützpfeiler der Brücke gerammt und die mehr als zweieinhalb Kilometer lange, vierspurige Brücke zum Einsturz gebracht. Die Ursache für den Unfall ist weiter unklar. US-Präsident Biden versprach bei einem Besuch am Unglücksort, die Brücke so schnell wie möglich aufbauen zu lassen. Man werde dafür Himmel und Erde in Bewegung setzen, so der US-Präsident. Der Hafen von Baltimore ist einer der größten Frachthäfen in den USA und seit dem Brückeneinsturz weitgehend lahmgelegt.

