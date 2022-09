Drittes Entlastungspaket stößt bei den Ländern auf Vorbehalte

Aiwanger und Eon sehen AKW-Reserve-Pläne von Habeck kritisch

Berlin: Die Atomkraftwerke Isar 2 in Niederbayern und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sollen noch bis April als Notreserve für die Stromversorgung in Deutschland dienen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck angekündigt. Sollte es zu Engpässen kommen, könnten sie dann kurzfristig hochgefahren werden, um wieder Strom zu produzieren. Kritisch sieht das der Betreiber von Isar 2: Der Energieversorger Eon forderte weitere Details. Kernkraftwerke seien keine Reservekraftwerke, die variabel an- und abschaltbar sind, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Ähnlich äußerte sich Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger. Im Gespräch mit BR24 nannte er den Plan "Unsinn". Er sei überzeugt, dass die Bundesregierung den falschen Weg einschlage. Aiwanger hat sich - wie auch Ministerpräsident Söder - für eine Laufzeitverlängerung der AKW stark gemacht. Die schließt Habeck aber weiter aus.

