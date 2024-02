Dritter US-Bundesstaat schließt Trump von Vorwahl aus

Washington : Ein weiterer US-Bundesstaat will den Republikaner Trump von den Präsidentschaftsvorwahlen ausschließen. Ein Gericht im Bundesstaat Illinois hat entschieden, der Ex-Präsident dürfe wegen seiner Rolle beim Sturm seiner Anhänger auf das US-Kapitol im Januar 2021 nicht an der Abstimmung teilnehmen. Ähnliche Entscheidungen waren bereits in den Bundesstaaten Colorado und Maine gefallen. Mit der Frage beschäftigt sich inzwischen auch der Oberste Gerichtshof der USA. Die Richter stimmten zu, den Antrag auf Immunität zu prüfen - und damit, inwieweit ein ehemaliger Präsident Schutz vor Strafverfolgung bei einem Fehlverhalten in der Amtszeit genießt.

