Dritter Sonderflug aus Nahost landet in Frankfurt

Frankfurt am Main: Das Auswärtige Amt hat weitere deutsche Staatsbürger aus dem Nahen Osten ausfliegen lassen. Am Abend landete eine dritte Maschine mit Israel-Rückkehrern am Flughafen Frankfurt. An Bord waren 123 Passagiere. Die Maschine war am Nachmittag im jordanischen Amman gestartet. Der Luftraum über Israel ist wegen des Krieges mit dem Iran gesperrt. Nach Angaben des Auswärtigen Amts halten sich noch rund 4.000 Bundesbürger in Israel auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 23:00 Uhr