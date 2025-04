Dritte Verhandlungs-Runde über Atomabkommen bringt offenbar Fortschritte

Maskat: Im Oman ist die dritte Verhandlungsrunde über ein Atomabkommen mit dem Iran offenbar positiv verlaufen. Vertreter der USA und des Iran sprachen von Fortschritten. Laut dem Vermittler, dem omanischen Außenminister Albusaidi, will man sich am kommenden Wochenende erneut treffen. Der iranische Außenminister Araghtschi bezeichnete die Gespräche mit den USA als zufriedenstellend, wenngleich weiterhin in grundlegenden Fragen noch Meinungsverschiedenheiten bestünden. - Ziel der seit Wochen andauernden Verhandlungen ist ein neues Atomabkommen. Dieses soll verhindern, dass Teheran Atomwaffen entwickeln kann. Im Gegenzug sollen die US-Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2025 06:00 Uhr