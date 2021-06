Dritte Tarifrunde im bayerischen Einzelhandel bleibt ohne Ergebnis

Söder verlangt mehr Reisekontrollen vom Bund

München: Die bayerische Staatsregierung fordert nachdrücklich strikte Corona-Testkontrollen bei Reiserückkehrern. Dass der Bund sich damit nicht näher beschäftigen wolle, sei enttäuschend, so Söder nach der heutigen Kabinettssitzung. Die Testpflicht müsse kontrolliert werden, in Bussen und Bahnen genauso wie im Flieger. Bayern werde ein entsprechendes Konzept vorlegen, das auch eine umfassende Schleierfahndung vorsieht. - Erleichterungen hat die Staatsregierung für die Schüler der weiterführenden Schulen beschlossen. Dort entfällt - ebenso wie schon jetzt in Grundschulen - die Maskenpflicht im Unterricht, wenn die regionale Inzidenz unter 25 liegt. Das ist in Bayern nahezu flächendeckend der Fall. Bei Kultur- und Sportveranstaltungen werden mehr Zuschauer erlaubt, die Sperrstunde in der Gastronomie wird auf 1 Uhr verlängert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 16:00 Uhr