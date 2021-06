Dritte Tarifrunde im bayerischen Einzelhandel

Nachrichtenarchiv - 29.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Heute findet die dritte Tarifrunde für den bayerischen Einzel- und Versandhandel statt. Zuletzt hatte es deswegen immer wieder Warnstreikaktionen gegeben. Die Fronten aber scheinen festgefahren, beide Seiten werfen sich gegenseitig eine Blockadehaltung vor. Verdi fordert bei einer Laufzeit von 12 Monaten 4,5 Prozent mehr Geld, plus 45 Euro oben drauf. Der Handelsverband Bayern will eine drei mal so lange Laufzeit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 06:00 Uhr