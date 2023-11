Dritte Gruppe von Geiseln ist laut Armee in Israel

Tel Aviv: Eine dritte Gruppe freigelassener Geiseln der Terrororganisation Hamas hat nach Angaben des israelischen Militärs den Gazastreifen verlassen. Demnach übergaben Vertreter des Roten Kreuzes 12 Geiseln den Sicherheitskräften am Grenzzaun zu Israel. Eine weitere Geisel sei direkt mit dem Hubschrauber in ein israelisches Krankenhaus gebracht worden. Den Angaben zufolge waren vier weitere freigelassene Geiseln auf dem Weg zum Grenzübergang Rafah. Unklar ist derzeit, ob sie bereits die Grenze zu Ägypten überquert haben. Der Armee zufolge sollen sie von dort weiter nach Israel gebracht werden. Medienberichten zufolge könnte es sich bei den vier um drei Thailänder und einen russisch-israelischen Staatsbürger handeln. Sie waren nicht Teil des von Israel und der Hamas ausgehandelten Abkommens. Um Solidarität mit Israel zu demonstrieren, sind Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bas nach Tel Aviv gereist. Steinmeier will heute den israelischen Präsidenten Herzog treffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 19:00 Uhr