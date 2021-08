Dritte Bundeswehr-Maschine mit Evakuierten in Usbekistan gelandet

Nachrichtenarchiv - 18.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In der Nacht ist die dritte Bundeswehr-Maschine aus der afghanischen Hauptstadt in Usbekistan gelandet. An Bord waren 135 deutsche Staatsangehörige und Ortskräfte, die in Sicherheit gebracht worden sind, wie die Bundeswehr auf Twitter mitteilte. Von der usbekischen Hauptstadt Taschkent aus werde die Weiterreise vorbereitet, so die Bundeswehr. Heute sind vier weitere Flüge in die afghanische Hauptstadt geplant. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums sind nun mehr als 260 Personen aus dem Land ausgeflogen worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.08.2021 02:00 Uhr