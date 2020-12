Dreyer wird zur SPD-Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz gewählt

Nachrichtenarchiv - 05.12.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Die rheinland-pfälzische SPD hat Ministerpräsidentin Dreyer zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im März gewählt. Bei der Landesvertreterversammlung in Mainz bekam Dreyer 99,7 Prozent der Delegiertenstimmen. Die 59-Jährige ist seit 2013 Ministerpräsidentin des Landes. Sie regiert mit einer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen. In ihrer Bewerbungsrede sagte Dreyer, sie wolle Mann und Maus in Bewegung setzen, um den Menschen in Rheinland-Pfalz zu vermitteln, was die Vorstellungen der SPD für die Zukunft des Bundeslandes seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 20:00 Uhr