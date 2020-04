Dreyer wirbt für kleine Schritt bei Aufhebung der Corona-Maßnahmen

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Diskussion über einen Ausstieg aus den Corona-Beschränkungen wirbt der saarländische Ministerpräsident Hans für einen "Masterplan" von Bund und Ländern. Hans sagte den Zeitungen der "Funke"-Mediengruppe, das Virus werde uns noch das ganze Jahr beschäftigen. Bund und Länder müssten ihr Vorgehen abstimmen und nachvollziehbare Kriterien festlegen. An erster Stelle stehe dabei der Schutz vor Ansteckung. Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer warb in der ARD für eine Politik der kleinen Schritte. Dabei müsse man vor allem die Hygiene sorgfältig im Blick behalten. Im Lebensmittelhandel hätten sich die Menschen schon auf die Situation eingestellt. Wenn aber das Virus wieder verstärkt ausbreche, müssten regional auch wieder schärfere Maßnahmen festgelegt werden. Bund und Länder wollen übermorgen über das weitere Vorgehen beraten. Die jetzigen Beschränkungen gelten bis Ende der Woche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.04.2020 06:00 Uhr