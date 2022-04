Von der Leyen verspricht Ukraine europäische Zukunft

Kiew: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat der Ukraine versprochen, so schnell wie möglich über eine EU-Mitgliedschaft des Landes zu entscheiden. Bei ihrem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt sagte sie, die EU werde sich nicht wie üblich mehrere Jahre Zeit lassen, um auf die Beitrittsanfrage zu antworten. Das werde in wenigen Wochen geschehen, so von der Leyen. Die Ukraine gehöre zur europäischen Familie. Zuvor hatte sie den Kiewer Vorort Butscha besucht, um sich über die dort verübten Gräueltaten zu informieren.

