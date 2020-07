Dreyer rät Polizei zu Deeskalation - Betretungsverbot in Frankfurt in Kraft

WHO meldet so viele Corona-Neuinfektionen wie nie zuvor

Genf: Weltweit haben sich soviele Menschen mit dem Corona-Virus infiziert wie noch nie zuvor seit Ausbruch der Pandemie. Laut dem aktuellen Lagebericht der Weltgesundheitsorganisation sind gestern mehr als 284.000 neue Fälle gemeldet worden. Am meisten Menschen haben sich demnach in den USA angesteckt, dort gab es mehr als 70.000 Neuinfektionen. Auch in Europa steigen die Zahlen wieder. In Spanien verdreifachte sich die Zahl innerhalb von zwei Wochen. Die spanische Regionalregierung in Katalonien hat deswegen jetzt sämtliche Diskotheken und Säle mit Tanzflächen geschlossen. Zudem gibt es dort nun eine Sperrstunde um Mitternacht für Bars, Restaurants und Spielhallen. Spanien zählt zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern Europas. In Deutschland wurden gestern laut Robert-Koch-Institut 781 Neuinfektionen gemeldet - deutlich mehr als in der Vorwoche.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 09:00 Uhr