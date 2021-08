Dreyer mahnt zur Eile bei Flut-Aufbaufonds

Nachrichtenarchiv - 10.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder haben sich verschiedenen Medienberichten zufolge auf einen Fluthilfefonds von bis zu 30 Milliarden Euro geeinigt. Das Geld soll vor allem in die betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fließen. Kanzlerin Merkel und die Regierungschefs von Bund und Ländern wollen bei ihrer Konferenz darüber beraten. Die rheinland-pfälzische Landeschefin Dreyer mahnte zur Eile bei der Schaffung des Fonds. Die Menschen seien hart getroffen und brauchten die Sicherheit, dass sie beim Wiederaufbau nicht allein gelassen werden, sagte Dreyer dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Je schneller Bundestag und Bundesrat tagten desto besser sei das für die Menschen in den Katastrophengebieten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.08.2021 03:00 Uhr