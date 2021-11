Dreyer erwartet Scholz-Wahl wie geplant bis Anfang Dezember

Nachrichtenarchiv - 05.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Trotz der Dissonanzen in den Koalitions-Verhandlungen für eine Bundesregierung sieht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer den Zeitplan nicht in Gefahr. Sie sei optimistisch, dass SPD-Kanzlerkandidat Scholz in der Nikolaus-Woche zum Nachfolger von Kanzlerin Merkel gewählt werden könne, sagte Dreyer im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Die Atmosphäre bei den Gesprächen zwischen Sozialdemokraten, Grünen und FDP sei nach wie vor gut. Grünen-Chefin Baerbock gab sich im RBB etwas zurückhaltender. Noch gebe es erhebliche Differenzen bei einigen für ihre Partei entscheidenden Themen. Wann der Koalitionsvertrag fertig sei, könne sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, so Baerbock. Auf vier Tage mehr oder weniger komme es jetzt aber nicht an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2021 11:00 Uhr