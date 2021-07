Dreyer befürwortet weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 09.07.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Trotz der weiteren Ausbreitung der Delta-Virusvariante tritt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer für weitere Lockerungen von Corona-Beschränkungen ein. Der "Rheinischen Post" sagte sie, man habe auch die Verpflichtung, Einschränkungen aufzuheben, wenn aktuell keine Gefahr bestehe, dass das Gesundheitswesen kollabiert. In Nordrhein-Westfalen fallen ab heute Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht weg - Voraussetzung ist eine Inzidenz von unter 10. Sportveranstaltungen und Musikfestivals sind wieder erlaubt. Intensivmediziner kritisieren diese Entscheidung. Sie fordern, so lange an der Maskenpflicht festzuhalten bis 85 Prozent der Erwachsenen geimpft sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2021 09:00 Uhr