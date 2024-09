Dressurreiterinnen holen zweimal Silber und Bronze bei Paralympics

Paris: Die deutschen Dressurreiterinnen Anna-Lena Niehues und Regine Mispelkamp haben sich bei den Paralympics in Paris ihre jeweils dritten Medaillen gesichert: Beide gewannen in ihren Wettkampfklassen Silber in der Kür. Heidemarie Dresing sicherte sich zum Abschluss der Dressur-Wettbewerbe die Bronzemedaille. Tischtennisspielerin Sandra Mikolaschek hat ihr Halbfinale gewonnen und spielt am Abend um Gold. Die deutschen Radsportler Jana Majunke und Maximilian Jäger verpassten im Straßenrennen jeweils als Vierte knapp eine Medaille.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 14:00 Uhr