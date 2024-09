Dressurreiterinnen holen zwei Silbermedaillen bei Paralympics

Zum Sport: Bei den Paralympics in Paris haben die deutschen Dressurreiterinnen zwei weitere Medaillen gewonnen. Anna-Lena Niehues und Regine Mispelkamp holten in ihren Wettkampfklassen jeweils Silber in der Kür. Um Gold spielt die Rollstuhl-Tischtennisspielerin Sandra Mikolaschek. Die 27-Jährige gewann ihr Halbfinale gegen die Chinesin Gu Xiaodan in vier Sätzen.

