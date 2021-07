Dressurreiter feiern Doppelerfolg bei Olympia

Nachrichtenarchiv - 28.07.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Bei den Olympischen Spielen haben die deutschen Dressurreiter auch die Einzelkonkurrenz dominiert. Nach dem Olympiasieg mit der Mannschaft gestern gewann Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen auch im Einzel die Goldmedaille - vor der siebenmaligen Olympiasiegerin Isabelle Werth. Bronze ging an die Britin Charlotte Dujardin. Zuvor hatte Judoka Eduard Trippel in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm für das deutsche Team Silber gewonnen. Bronzemedaillen gingen an die Schwimmerin Sarah Köhler über 1.500 Meter Freistil und die Synchronspringer Patrick Hausding/Lars Rüdiger vom Drei-Meter-Brett

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 16:00 Uhr