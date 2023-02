Dresden gedenkt der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg

Kurzmeldung ein/ausklappen Söder reist zur Fachkräfteanwerbung auf den Balkan

Bukarest: Bayerns Ministerpräsident Söder reist zu einem Eintagesbesuch nach Südosteuropa. In Rumänien trifft er Ministerpräsident Ciuca und Präsident Iohannis, danach in Albaniens Hauptstadt Tirana den dortigen Regierungschef Rama. Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Bayern, vor allem in der Pflege, sagte Söder - Zitat - "Wir suchen gezielt nach dringend benötigten Fachleuten". In Tirana soll künftig ein Büro mit bayerischen Mitarbeitern helfen, die oft sehr lange dauernden Visa-Verfahren zu beschleunigen. Zugleich bietet Söder Rumänien und Albanien Unterstützung bei deren europapolitischen Zielen an. Albanien will EU-Mitglied werden, Rumänien Teil des Schengen-Raums.

