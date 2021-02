Dresden gedenkt der Bombennacht vom Februar 1945

Nachrichtenarchiv - 13.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Das traditionelle Gedenken an die Dresdner Bombennacht vom Februar 1945 ist wegen der Corona-Pandemie auf ein Minimum reduziert worden. Die traditionelle Menschenkette wurde nur simuliert, mit mehr als 12.000 Fotos von Bürgern, projiziert an die Fassaden markanter Gebäude. Ministerpräsident Kretschmer hielt eine kurze Ansprache und legte weiße Rosen nieder. In der Frauenkirche gab es eine online gestreamte Andacht mit Berichten von Zeitzeugen. Ein Dresdner, der als Kind mit seiner Familie in einem Keller verschüttet war, sagte, der Frieden sei kein Geschenk, sondern eine dauerhafte Lebensaufgabe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 23:00 Uhr