Dresden gedenkt der Bombennacht vom Februar 1945

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht klar und sehr kalt

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht klar. Abkühlung auf minus 10 bis minus 17 Grad - örtlich sogar unter minus 20 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen nochmal viel Sonnenschein. Am Montag Sonne und Wolken. Am Dienstag stark bewölkt und regnerisch. Tageshöchstwerte zwischen minus 2 und plus 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 18:00 Uhr