Dresden erinnert an die Bombenzerstörung im Zweiten Weltkrieg

Dresden: Die Stadt erinnert heute an die Luftangriffe vor 76 Jahren. Bei den Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg kamen schätzungsweise 25.000 Menschen ums Leben. Dresden wurde bei den Angriffen im Februar 1945 weitgehend zerstört. Das Gedenken findet wegen der Corona-Pandemie in einem anderen Rahmen als üblich statt. Die Menschen sollen sich vor allem online beteiligen können. Geplant ist eine virtuelle Menschenkette. Dabei werden am Abend Protraits von Bürgern an Fassaden von Dresdner Gebäuden in der Altstadt projiziert. Die Menschenkette wird ab 18 Uhr live auf den Onlinekanälen der Stadt Dresden gestreamt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.02.2021 14:00 Uhr