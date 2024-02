Dresden erinnert an 79. Jahrestag der Bombardierung

Dresden: In der Stadt wird heute an die Zerstörung durch Bombenangriffe vor 79 Jahren erinnert. Mit einer Menschenkette wollen Tausende der Kriegstoten gedenken und zugleich für Toleranz und Vielfalt demonstrieren. Außerdem wird es Mahnwachen und Kranzniederlegungen geben. Bei schweren Luftangriffen alliierter Bomber am 13. und 14. Februar 1945 wurden in Dresden 25.000 Menschen getötet. Weite Teile der historischen Altstadt wurden zerstört. Rechtsextremisten versuchen immer wieder, den Jahrestag der Bombardierung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

