Dreitägige Waffenruhe in Afghanistan angekündigt

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In Afghanistan soll ab heute eine dreitägige Feuerpause zwischen den radikal-islamischen Taliban-Rebellen und der Regierung gelten. Ein Taliban-Sprecher kündigte das Vorhaben gestern via Twitter an. Es stehe aber ausschließlich im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten zum Ende des Ramadan. - Die USA haben im Februar mit den Taliban ein Friedensabkommen unterzeichnet, das den fast zwei Jahrzehnte währenden Krieg in Afghanistan beenden soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 05:00 Uhr