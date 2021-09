Dreitägige Duma-Wahl in Russland geht zuende

Corona-Freedom Day sorgt für Diskussionen

Berlin: Der Vorschlag für einen sogenannten "Corona-Freedom-Day" sorgt weiter für heftige Diskussionen. Kanzleramtschef Braun hat die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen an einem Stichtag im Oktober abgelehnt. Zur Begründung verwies Braun auf die 20 Millionen Menschen in Deutschland, die noch keinen Impfschutz hätten. Auch der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Brysch, reagierte mit Unverständnis. Der "Freedom Day" zur Aufhebung aller Corona-Beschränkungen sei eine tolle Sache. Doch beim Blick in die Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeheime schienen solche flotten Sprüche nicht anzukommen. Kassenärztechef Gassen hatte die Aufhebung aller Beschränkungen zum 30. Oktober gefordert und in dem Zusammenhang auf die Erfahrungen in Großbritannien verwiesen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.09.2021 14:30 Uhr