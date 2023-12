Dreikönigssingen startet in Kempten

Kempten: Sternsingerinnen und Sternsinger ziehen ab heute wieder von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Das Dreikönigssingen wird am Vormittag mit einem Gottesdienst in Kempten im Bistum Augsburg eröffnet. Dazu werden etwa 600 Sternsinger erwartet. Das Motto der Aktion lautet heuer „Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit“. Mit dem eingesammelten Geld werden Projekte für Kinder und Jugendliche in armen Ländern unterstützt. Nach Angaben der Organisatoren beteiligen sich jedes Jahr rund 300.000 Kinder an der Aktion. // Zuletzt waren dadurch etwa 45,5 Millionen Euro zusammengekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2023 06:00 Uhr