Dreikampf in der Pfalz: "Weltmeisterschaft" im Weihnachtsbaumwerfen

Weidenthal: Beim traditionellen Weihnachtsbaumwerfen in der Pfalz treten heute wieder zahlreiche Männer, Frauen und Kinder gegeneinander an. Die sogenannte Weltmeisterschaft gilt als Klassiker. Die Teilnehmer müssen eine etwa 1,50 Meter große Fichte wie einen Speer werfen, wie einen Hammer in der Leichtathletik schleudern und über eine Hochsprung-Latte bugsieren. Die Bäume aus dem Gemeindewald werden anschließend an Ziegen verfüttert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.01.2024 06:30 Uhr