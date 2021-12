Dreifach-Impfung von Biontech ist offenbar effektiv gegen Omikron-Variante

Nachrichtenarchiv - 08.12.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Der Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist Studiendaten zufolge nach drei Dosen effektiv gegen die neue Omikron-Variante. Nach nur zwei Dosen gehen die beiden Unternehmen aber von einer geringeren Wirksamkeit aus. Eine zweifache Impfung könnte vermutlich aber immer noch gegen eine schwere Erkrankung schützen. Drei Dosen konnten Omikron neutralisieren, so die Unternehmen. Die Variante, die erstmals in Südafrika entdeckt wurde und sich inzwischen weltweit ausbreitet, hat Alarm ausgelöst. Wissenschaftler äußerten sich vor allem besorgt über die hohe Zahl der Mutationen am Spike-Protein des Virus.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.12.2021 14:45 Uhr