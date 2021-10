Dreiersondierungen starten in Berlin

Nachrichtenarchiv - 07.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auf dem Weg zu einer neuen Bundesregierung starten SPD, Grüne und FDP ein erstes Dreier-Sondierungsgespräch. Geplant ist ein sechsstündiges Treffen, das am späten Vormittag beginnen soll. Grünen-Parteichefin Baerbock betonte vorab im ZDF Gemeinsamkeiten mit der FDP in gesellschaftspolitischen Fragen. Gleichzeitig sah sie aber auch Probleme auf dem Weg zu einer Einigung, etwa bei den Themen Verkehr und Klimaschutz. Laut FDP-Chef Lindner sollte seine Partei zusammen mit den Grünen über die traditionellen politischen Grenzen hinweg das fortschrittliche Zentrum einer neuen Regierung bilden. Trotz der Entscheidung, nun mit der SPD zu sondieren, sei eine Jamaika-Koalition mit der Union aber weiter eine Möglichkeit, so Lindner gestern Abend in der ARD.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2021 06:00 Uhr