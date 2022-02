Dreiergipfel fordert Russland zu Entschärfung der Lage auf

Nachrichtenarchiv - 09.02.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich und Polen haben am Abend im Berliner Kanzleramt über den Ukraine-Konflikt beraten. Bundeskanzler Scholz sowie die beiden Präsidenten Macron und Duda appellierten anschließend an Russland, die Lage im Grenzgebiet zu entschärfen. Zugleich forderten sie den Kreml zu einem substanziellen Dialog über die Sicherheit in Europa auf. Sie erklärten zudem erneut, dass jede weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine massive Konsequenzen nach sich ziehen und einen hohen Preis haben werde. Zum Auftakt des Treffens hatte Scholz erklärt, das gemeinsame Ziel sei, einen Krieg in Europa zu verhindern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.02.2022 03:00 Uhr