Drei westliche Länder warnen Israel vor Eskalation in Gaza-Krieg

Frankreich, Großbritannien und Kanada haben Israel aufgefordert, die Militäroffensive im Gazastreifen zu stoppen. Gleichzeitig sprachen die drei Länder in ihrer Stellungnahme eine Warnung aus: sollte die israelische Regierung die Angriffe nicht einstellen und humanitäre Hilfe für die Palästinenser weiter beschränken, würden die Staats- und Regierungschefs in Paris, London und Ottawa mit konkreten Maßnahmen reagieren. Wie diese aussehen könnten, sagten sie nicht. Die Außenminister von 20 Staaten, unter ihnen auch Deutschland, forderten Israel ebenfalls auf, deutlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen zu erlauben. In einem gemeinsamen Appell verlangten sie von der israelischen Regierung, die Arbeit der Vereinten Nationen und von humanitären Organisationen möglich zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2025 01:00 Uhr