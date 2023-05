Drei weitere mutmaßliche Reichsbürger wurden festgenommen

Kurzmeldung ein/ausklappen BKA beteiligt sich an neuer Suchaktion in Fall "Maddie" in Portugal

Braunschweig: Beamte des Bundeskriminalamts sind in Portugal im Einsatz. Sei beteiligen sich an der neuen Suchaktion nach der im Jahr 2007 verschwundenen damals dreijährigen Maddie. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Braunschweig mit. Sie ermittelt in dem Fall wegen Mordverdachts gegen den mehrfach vorbestraften deutschen Sexualstraftäter Christian B., der derzeit in anderer Sache in Haft sitzt. Laut Berichten portugiesischer Medien wird von heute an ein Stausee abgesucht, der etwa 50 Kilometer von dem Ort entfernt ist, an dem das britische Mädchen vor 16 Jahren verschwand. Trotz internationaler Fahndungen wurde der Fall nie aufgeklärt, von Maddie fehlt bis heute jede Spur.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2023 12:00 Uhr