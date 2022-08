Drei weitere Getreidefrachter sollen die Ukraine verlassen

Lufthansa und Verdi sind zufrieden mit Tarifeinigung

Frankfurt am Main: Vertreter der Lufthansa und der Gewerkschaft Verdi haben sich zufrieden mit der Tarifeinigung für das Bodenpersonal gezeigt. Das Ergebnis beinhalte einen Inflationsausgleich und zusätzlich eine Reallohnerhöhung, lobte Verdi-Vize Behle. Außerdem sei es auch nicht vom Lufthansa-Gewinn abhängig gemacht worden, wie ursprünglich vom Unternehmen gefordert. Lufthansa-Personalvorstand Niggemann erklärte, für das Bodenpersonal bedeute der Abschluss große Gehaltszuwächse. Es sei dem Konzern wichtig gewesen, die unteren und mittleren Einkommensgruppen überproportional zu berücksichtigen. Die Tarifeinigung sieht eine Anhebung der Gehälter in drei Stufen über 18 Monate vor. Rückwirkend zum 1. Juli gibt es zunächst 200 Euro pro Monat mehr. Anschließend in zwei Etappen nochmal jeweils 2,5 Prozent. Weitere Streiks des Lufthansa-Bodenpersonals sind damit vom Tisch.

