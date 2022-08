Drei weitere Getreidefrachter haben die Ukraine verlassen

Odessa: Die Getreideexporte aus der Ukraine nehmen langsam Fahrt auf. Aus den Schwarzmeer-Häfen der Region Odessa sind drei weitere Frachter gestartet. Sie fahren zunächst nach Istanbul und werden dort auf Waffen kontrolliert. Eines der Schiffe bleibt in der Türkei, die beiden anderen nehmen Kurs auf Irland und Großbritannien. Insgesamt haben die Frachter rund 57.000 Tonnen Mais an Bord. Anfang der Woche hatte im Rahmen eines Abkommens mit Russland das erste Getreideschiff seit Kriegsbeginn in der Ukraine abgelegt. Es ist auf dem Weg in den Libanon. Heute starten von Istanbul aus zwei Frachtschiffe in Richtung Ukraine, um dort weiteres Getreide abzuholen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2022 11:00 Uhr