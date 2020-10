Drei weitere Corona-Hotspots in Bayern

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 15:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regen: Der Landkreis Regen ist der gegenwärtig vierte Corona-Hotspot in Bayern. Wie das Landesamt für Gesundheit mitteilte, wurden 60,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gemeldet. Seit heute sind dort strengere Corona-Maßnahmen in Kraft, wie zum Beispiel eine Teilnehmerbegrenzung bei Feierlichkeiten und eine Maskenpflicht im Unterricht. Schärfere Corona-Regeln gibt es derzeit auch in Rosenheim, die Stadt hatte bereits gestern den kritischen Schwellenwert von 50 überschritten. Auch die Stadt Memmingen und der Landkreis Fürstenfeldbruck liegen über diesem Warnwert und gelten damit als Corona-Hotspots.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.10.2020 15:15 Uhr