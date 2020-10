Drei weitere Corona-Hotspots in Bayern

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind dem Robert-Koch-Institut zufolge aktuell 4.700 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Mit Köln hat zudem noch eine Großstadt den Grenzwert von 50 Neuansteckungen pro 100-tausend Einwohner überschritten. Und auch Bayern hat drei weitere Corona-Hotspots: Der Landkreis Regen hat den Warnwert überschritten. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit wurden dort innerhalb einer Woche 60,7 Neuinfektionen registriert - aktuell der höchste Wert in Bayern. In Memmingen gab es 54 bestätigte Infektionen; im Landkreis Fürstenfeldbruck lag der Inzidenzwert bei 51. Rosenheim hatte diese Schwelle bereits gestern überschritten. Heute liegt der Wert dort bei 67. In der Stadt gelten deshalb strengere Corona-Beschränkungen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 15:00 Uhr