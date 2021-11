Drei Viertel aller Kliniken verschieben Operationen

Nachrichtenarchiv - 28.11.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wegen der vielen Covid-Patienten verschieben immer mehr Kliniken in Deutschland ihre planbaren Operationen. Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft gehen schon drei Viertel aller Krankenhäuser so vor. Als planbare Eingriffe gelten vor allem orthopädische Operationen, etwa an der Hüfte. Immer wieder werden aber auch Krebsoperationen verschoben. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter angestiegen. Der aktuelle Wert liegt laut Robert-Koch-Institut bei knapp 447 - so hoch wie noch nie. In Bayern beträgt der Inzidenzwert gut 632.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2021 09:00 Uhr