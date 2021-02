Drei Verletzte durch Briefbombe in Lidlzentrale in Neckarsulm

Nachrichtenarchiv - 18.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neckarsulm: In der Lidl-Zentrale in Neckarsulm im Kreis Heibronn ist am Nachmittag eine Briefsbombe explodiert. Drei Menschen wurden leicht beziehungsweise mittelschwer verletzt. Rund 100 Mitarbeiter wurden in Sicherheit gebracht. Spezialisten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchsuchten mit Spürhunden das gesamte Gebäude; weitere verdächtige Gegenstände wurden nicht gefunden. - Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit der Verpuffung bei einem Getränkehersteller in Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis. Dort hatte ein Paket zu der Verpuffung geführt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.02.2021 02:00 Uhr