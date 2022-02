Drei Verletzte bei Großbrand in Essen

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Bei einem Großbrand in einem Wohnkomplex in Nordrhein-Westfalen sind mindestens drei Menschen verletzt worden. Laut einem Feuerwehrsprecher wurden sie mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt seien etwa 100 Personen aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht worden. Das entspreche ungefähr der Zahl der Bewohner, genau habe man das aber noch nicht überprüfen können. Etwa 150 Einsatzkräfte sind den Angaben zufolge vor Ort. Das Feuer - angefacht durch Windböen von Sturm "Antonia" - sei noch nicht unter Kontrolle, ein Ende der Löscharbeiten noch nicht abzusehen. Die Brandursache ist noch unklar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 21.02.2022 11:45 Uhr