Drei Verletzte bei Großbrand in Essen

USA und Russland stimmen Gipfeltreffen zur Ukraine-Krise zu

Washington: Die USA sind bereit, im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland auf höchster Ebene diplomatisch einzugreifen. Wie das Weiße Haus bekannt gegeben hat, ist Präsident Biden zu direkten Gesprächen mit Staatschef Putin bereit, solange Russland keine Truppen ins Nachbarland schickt. Die Regierung in Washington hatte in den vergangenen Tagen immer wieder vor einer unmittelbar bevorstehenden Invasion gewarnt. Die russische Nachrichtenagentur Interfax hat inzwischen bestätigt, dass Frankreichs Präsident Macron gestern direkt mit Putin telefoniert hat. Dabei sei man sich einig gewesen, dass man über die Lage in der Ukraine in Dialog treten wolle. Bundesaußenministerin Baerbock rief Putin heute früh dazu mit den Worten auf: "Wir warten auf Sie". Sie äußerte sich unmittelbar vor einem Treffen mit ihren EU-Kollegen, die heute über das weitere Vorgehen beraten wollen. Am Tisch sitzt auch ihr ukrainischer Kollege Kuleba.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 10:00 Uhr