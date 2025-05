Drei Ukrainer wegen Anschlagsplänen in Deutschland festgenommen

Drei Ukrainer werden wegen Anschlagsplänen festgenommen: Laut Bundesanwaltschaft sollen die Männer bereit gewesen sein, Brand- und Sprengstoffanschläge auf den Gütertransport in Deutschland zu verüben - mutmaßlich im Auftrag Russlands. Konkret sollen sie vorgehabt haben, von Deutschland aus an Empfänger in der Ukraine Pakete mit Sprengvorrichtungen zu schicken, die sich dann während des Transports entzünden.

