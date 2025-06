Drei Tote und mehr als 50 Verletzte bei Brand in Hamburger Klinik

Hamburg: Bei einem Brand in einem Hamburger Krankenhaus sind drei Patienten ums Leben gekommen. Mehr als 50 Menschen wurden verletzt, drei davon lebensbedrohlich. Das hat ein Sprecher der Feuerwehr mitgeteilt. Das Feuer im Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde war am Abend in der geriatrischen Abteilung im Erdgeschoss ausgebrochen, wo vor allem ältere Patienten versorgt werden. Dann breiteten sich die Flammen auf den ersten Stock aus. Der Rauch zog in alle vier Etagen der Klinik. Rettungskräfte konnten viele Patienten durch die Fenster in Sicherheit bringen. Feuerwehrleute mit Atemschutzgerät durchsuchten das Gebäude. Die Evakuierung dauerte bis in die frühen Morgenstunden, der Brand ist inzwischen gelöscht. Die Ursache für das Feuer ist unklar.

