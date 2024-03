Drei Tote nach Schüssen nahe Philadelphia - Täter hat Geiseln genommen

Philadelphia: In einem Vorort der US-Metropole im Bundesstaat Pennsylvania hat sich ein Familien-Drama ereignet. Ein Mann hat dort drei Menschen erschossen. Laut Polizei stammen die Opfer alle aus dem familären Umfeld des Mannes. Im Anschluss soll er mit einem geraubten Auto weiter in den angrenzenden Bundesstaat New Jersey geflohen sein. Wie die Staatsanwaltschaft bekannt gab, hat sich der Mann dort zusammen mit mehreren Geiseln in einem Haus verbarrikadiert. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich den Behörden zufolge um einen 26-jährigen Obdachlosen. Der Gouverneur von Pennsylvania rief die Bevölkerung auf, zuhause zu bleiben. Eine Parade zum St. Patrick's Day wurde abgesagt, ein Kinder-Vergnügungspark wurde geschlossen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.03.2024 20:45 Uhr